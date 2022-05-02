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Ердоган анонсував нові переговори з Путіним

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Анкара, Понеділок 02 травня 2022 08:32
Ердоган анонсував нові переговори з Путіним Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсований нові переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, він має намір обговорити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ocak Media.

"Можливо, на цьому тижні у нас буде телефонна розмова з Путіним з приводу російсько-української війни. Точкою вирішення кроків, які потрібно зробити щодо Сходу України", - заявив турецький лідер.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш поінформував Ердогана про результати свого візиту в Україну і РФ.

28 квітня турецький президент провів чергову телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і знову заявив про готовність взяти ініціативу щодо врегулювання військового конфлікту між Україною та РФ.

До цього він пропонував провести зустріч Путіна і українського лідера Володимира Зеленського у Стамбулі.

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