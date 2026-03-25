Ердоган активно намагається стримати арабські країни від війни з Іраном, - Bloomberg

Дипломатичний наступ Анкари

За даними джерел видання, знайомих із питанням, турецька сторона закликає країни Перської затоки до максимальної стриманості.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан уже відвідав Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар, а також провів серію телефонних розмов із регіональними колегами.

Головна мета цих зусиль - не допустити розширення географії бойових дій. Президент Ердоган наголосив на небезпеці ударів у відповідь, які можуть зачепити стабільність усього регіону.

"Ми не хочемо, щоб війна перетворилася на війну на виснаження між країнами регіону. Дії у відповідь, особливо проти країн Перської затоки, несуть такий ризик", - заявив Ердоган за підсумками засідання уряду.

Позиція країн Перської затоки

Попри заклики до миру, найбільші держави регіону, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, висловлюють дедалі менше терпіння через постійні іранські атаки на порти, енергетичні об’єкти та аеропорти.

Водночас арабські країни розглядають можливість вступу у війну лише за умови критичної загрози. Йдеться про виконання погроз Тегерана атакувати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру Перської затоки.