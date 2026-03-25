RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Эрдоган активно пытается сдержать арабские страны от войны с Ираном, - Bloomberg

18:27 25.03.2026 Ср
2 мин
Турция ведет активные переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы предотвратить масштабную эскалацию
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Турция пытается отговорить страны Персидского залива от участия в войне против Ирана, чтобы избежать разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Анкара опасается, что конфликт превратится в затяжную войну на истощение.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Дипломатическое наступление Анкары

По данным источников издания, знакомых с вопросом, турецкая сторона призывает страны Персидского залива к максимальной сдержанности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также провел серию телефонных разговоров с региональными коллегами.

Главная цель этих усилий - не допустить расширения географии боевых действий. Президент Эрдоган отметил опасность ответных ударов, которые могут затронуть стабильность всего региона.

"Мы не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона. Ответные действия, особенно против стран Персидского залива, несут такой риск", - заявил Эрдоган по итогам заседания правительства.

Позиция стран Персидского залива

Несмотря на призывы к миру, крупнейшие государства региона, в частности Саудовская Аравия и ОАЭ, выражают все меньше терпения из-за постоянных иранских атак на порты, энергетические объекты и аэропорты.

В то же время арабские страны рассматривают возможность вступления в войну только при условии критической угрозы. Речь идет о выполнении угроз Тегерана атаковать жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру Персидского залива.

Обострение вокруг Ирана

Напомним, ранее Иран официально раскритиковал мирный план США из 15 пунктов, назвав его требования "чрезмерными". Тегеран выдвинул собственные условия прекращения огня, требуя немедленной остановки атак и гарантий безопасности на будущее.

Кроме того, иранские власти ввели новые правила прохода через Ормузский пролив. Отныне транзит судов через этот стратегический маршрут мировой торговли возможен только при условии прямой координации с Тегераном.

Также стало известно, что Иран отказался от переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. По данным медиа, иранская сторона предпочитает прямые контакты с вице-президентом Джей Ди Вэнсом вместо нынешних переговорщиков администрации Трампа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
