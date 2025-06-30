Ера після iPhone. Apple готує одразу 7 загадкових гаджетів: що відомо

Ставка на пристрої, які надягаються на голову

Apple розглядає такі пристрої як наступний великий тренд у споживчій електроніці. Зараз у розробці перебувають три пристрої серії Vision і чотири моделі розумних окулярів. З них п'ять уже мають терміни запуску, дві перебувають на більш ранній стадії планування.

Що відомо про лінійку Apple Vision

Оновлена модель Vision Pro з чипом M5 - у масове виробництво надійде в третьому кварталі 2025 року. Інші характеристики залишаться без змін. Очікуваний обсяг поставок - від 150 до 200 тисяч одиниць до кінця 2025 року.

Apple Vision Air - легша і доступніша альтернатива оригінальній версії, старт виробництва - у третьому кварталі 2027 року. Пристрій буде на 40% легшим завдяки використанню пластику і магнієвого сплаву замість скла і титану. Також очікується флагманський чіп від iPhone і спрощена система сенсорів.

Друге покоління Vision Pro - вийде не раніше другої половини 2028 року. Відрізнятиметься новим дизайном, процесором рівня Mac, меншою вагою і зниженою ціною.

Розумні окуляри: Apple йде поетапно

Перша модель Apple Glasses, аналог Meta Ray-Ban, має надійти у виробництво в другому кварталі 2027 року, із запланованим обсягом 3-5 мільйонів пристроїв.

Варіанти оправ і матеріалів будуть різноманітними. Основні функції: голосове і жестове управління, фото- і відеозйомка, ШІ-сенсори навколишнього середовища та аудіо (вбудоване або через AirPods - поки не ясно).

Дві моделі XR-окулярів з дисплеями - перша з них очікується у 2028 році, з підтримкою управління голосом і жестами. Використовуватиме технології Liquid Crystal on Silicon і хвилеводну оптику. Друга модель також у розробці, але інформації про неї поки немає.

Проект аксесуара-дисплея поставлено на паузу

Apple також працює над дротовим дисплеєм для Mac і iPhone з оптикою Birdbath. Однак проект тимчасово призупинено через складнощі в питаннях ваги пристрою. Спочатку його виробництво планувалося на другий квартал 2026 року.

Apple не поспішає, але може обійти конкурентів

Куо зазначає, що, незважаючи на більш пізній вихід на ринок, Apple здатна обійти конкурентів за рахунок технологічної переваги.

"Вихід Apple може збільшити загальний ринок розумних окулярів до 10 мільйонів пристроїв у 2027 році, перетворивши сегмент на повноцінний тренд. До того, як Apple представить свої окуляри з дисплеєм, інші бренди намагатимуться зайняти місце на ринку. Однак без значних технологічних поліпшень їхні продукти залишаться нішевими щонайменше найближчі два роки", - заявили в компанії.