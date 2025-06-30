Эра после iPhone. Apple готовит сразу 7 загадочных гаджетов: что известно

Ставка на устройства, которые надеваются на голову

Apple рассматривает такие устройства как следующий крупный тренд в потребительской электронике. Сейчас в разработке находятся три устройства серии Vision и четыре модели умных очков. Из них пять уже имеют сроки запуска, две находятся на более ранней стадии планирования.

Что известно о линейке Apple Vision

Обновленная модель Vision Pro с чипом M5 - в массовое производство поступит в третьем квартале 2025 года. Прочие характеристики останутся без изменений. Ожидаемый объем поставок - от 150 до 200 тысяч единиц до конца 2025 года.

Apple Vision Air - более легкая и доступная альтернатива оригинальной версии, старт производства - в третьем квартале 2027 года. Устройство будет на 40% легче благодаря использованию пластика и магниевого сплава вместо стекла и титана. Также ожидается флагманский чип от iPhone и упрощенная система сенсоров.

Второе поколение Vision Pro - выйдет не раньше второй половины 2028 года. Будет отличаться новым дизайном, процессором уровня Mac, меньшим весом и сниженной ценой.

Умные очки: Apple идет поэтапно

Первая модель Apple Glasses, аналог Meta Ray-Ban, должна поступить в производство во втором квартале 2027 года, с запланированным объемом 3-5 миллионов устройств.

Варианты оправ и материалов будут разнообразными. Основные функции: голосовое и жестовое управление, фото и видеосъемка, ИИ-сенсоры окружающей среды и аудио (встроенное или через AirPods - пока не ясно).

Две модели XR-очков с дисплеями - первая из них ожидается в 2028 году, с поддержкой управления голосом и жестами. Будет использовать технологии Liquid Crystal on Silicon и волноводную оптику. Вторая модель также в разработке, но информации о ней пока нет.

Проект аксессуара-дисплея поставлен на паузу

Apple также работает над проводным дисплеем для Mac и iPhone с оптикой Birdbath. Однако проект временно приостановлен из-за сложности в вопросах веса устройства. Первоначально его производство планировалось на второй квартал 2026 года.

Apple не спешит, но может обойти конкурентов

Куо отмечает, что, несмотря на более поздний выход на рынок, Apple способна обойти конкурентов за счет технологического преимущества.

"Выход Apple может увеличить общий рынок умных очков до 10 миллионов устройств в 2027 году, превратив сегмент в полноценный тренд. До того, как Apple представит свои очки с дисплеем, другие бренды постараются занять место на рынке. Однако без значительных технологических улучшений их продукты останутся нишевыми как минимум ближайшие два года", - заявили в компании.