Який вигляд може мати iPhone 18 Pro: у мережі з'явилися перші фото

Майбутній дисплей iPhone 18 Pro вже став предметом суперечок серед інсайдерів. Два надійних джерела представили протилежні версії того, як Apple збирається впровадити Face ID під екраном. Можливі зміни можуть помітно вплинути на зовнішній вигляд смартфона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Що відомо про дисплей iPhone 18 Pro

Згідно з інформацією журналіста Вейна Ма з The Information, iPhone 18 Pro і Pro Max нібито отримають лише невеликий отвір у лівому верхньому кутку екрана - виключно для фронтальної камери.

Якщо Apple не вирішить відображати звичний "пігулкоподібний" інтерфейс в iOS 27 програмно, це може означати повну відмову від Dynamic Island.

Концептуальний рендер iPhone 18 Pro з вирізом у лівому верхньому кутку (фото: Filip Vabroušek)

Однак цього тижня віце-президент Counterpoint Research Росс Янг поставив під сумнів дані Ma. За його словами, Face ID все ще залишиться частково видимим, а значить, і Dynamic Island збережеться - нехай і в зменшеному форматі, порівняно з поточними моделями (iPhone 14-16 Pro).

Концептуальний рендер iPhone 18 Pro зі зменшеним Dynamic Island (фото: Filip Vabroušek)

Свою лепту вніс і Марк Гурман з Bloomberg: він також стверджує, що Apple планує зменшити Dynamic Island хоча б на деяких моделях iPhone наступного покоління. Це підсилює версію про те, що iPhone 18 не позбудеться вирізу повністю, а лише зробить його менш помітним.

Таким чином, на даний момент є дві конкуруючі версії зовнішнього вигляду iPhone 18 Pro: одна - з мінімалістичним отвором тільки для камери, інша - з компактною версією Dynamic Island.

Це може серйозно вплинути на вибір майбутніх покупців, адже екран - це те, на що ми дивимося більшу частину часу.

Яким може бути iPhone у 2027 році

Що стосується ювілейного, 20-річного iPhone 2027 року, тут теж не обійшлося без сюрпризів. Раніше вважалося, що саме ця модель стане першою з повністю цілісним дисплеєм - без вирізів і отворів.

Однак Янг спростував ці очікування: за його даними, по-справжньому "безшовний" iPhone з'явиться не раніше 2030 року, коли Apple зможе впровадити одночасно і підекранний Face ID, і фронтальну камеру.