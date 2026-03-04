Епоха Орбана під загрозою: партія прем'єра Угорщини рекордно відстає перед виборами

Угорська опозиційна партія "Тиса" вперше суттєво обігнала правлячий "Фідес" Віктора Орбана. Відрив зріс до 12 відсоткових пунктів, тож 16-річне панування угорського прем'єра під загрозою.

Опитування проводилося 22-28 лютого. Проміжні результати такі:

50% - за опозиційну "Тису"

- за опозиційну "Тису" 38% - за правлячий "Фідес"

- за правлячий "Фідес" 20% респондентів ще не визначилися.

У січні відрив між партіями становив лише 10%. За місяць він зріс до 12%.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Як ставиться Орбан до України

Прем'єр Орбан та його партія виступають проти допомоги Україні і блокують її вступ до Євросоюзу.

Лідер опозиції Петер Мадяр обіцяє протилежне - зміцнити орієнтацію Угорщини на ЄС та НАТО та допомогу Україні.

Загострення конфлікту навколо України пов'язують із наближенням виборів - Орбан свідомо використовує образ "зовнішнього ворога" як частину передвиборчої стратегії.