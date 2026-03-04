Эпоха Орбана под угрозой: партия премьера Венгрии рекордно отстает перед выборами

Премьер Венгрии Виктор Орбан может потерять власть. Его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной "Тисе" 12 процентов - и это за два месяца до выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Венгерская оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно обогнала правящий "Фидес" Виктора Орбана. Отрыв вырос до 12 процентных пунктов, поэтому 16-летнее господство венгерского премьера под угрозой.
Опрос проводился 22-28 февраля. Промежуточные результаты следующие:
В январе отрыв между партиями составлял всего 10%. За месяц он вырос до 12%.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Премьер Орбан и его партия выступают против помощи Украине и блокируют ее вступление в Евросоюз.
Лидер оппозиции Петер Мадьяр обещает обратное - укрепить ориентацию Венгрии на ЕС и НАТО и помощь Украине.
Обострение конфликта вокруг Украины связывают с приближением выборов - Орбан сознательно использует образ "внешнего врага" как часть предвыборной стратегии.
Именно на этом фоне Венгрия в феврале приостановила поставки дизеля в Украину, обвинив Киев в якобы намеренной остановке транзита нефти через "Дружбу". Кроме этого, Будапешт блокировал выделение 90 млрд евро кредита ЕС для Украины и 20-й пакет санкций против России.
Украина обвинения отвергла, объяснив остановку транзита российскими атаками на инфраструктуру.