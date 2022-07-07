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Из-за эпизодических успехов России Лукашенко подтвердил готовность вступления в войну, - Бадрак

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Киев, Четверг 07 июля 2022 15:33
Из-за эпизодических успехов России Лукашенко подтвердил готовность вступления в войну, - Бадрак Фото: из-за эпизодических успехов России Лукашенко подтвердил готовность вступления в войну (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Эпизодические успехи российской армии на востоке Украины подтолкнули самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко подтвердить готовность вступления в войну. Однако белорусы в одиночку наступать не будут.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Почему он сказал, что он определил участие Беларуси в войне? Он как раз сказал на фоне определенных успехов российской оккупационной армии. Ведь на первом этапе, когда россиян выбивали с севера, он отмалчивался и даже довольно негативно оценивал российскую военную кампанию", - считает эксперт.

При этом Бадрак заявил, что наступление Беларуси может быть только с присутствием российских войск.

"Вопрос в том, каким будет присутствие российских войск на территории Беларуси. Потому что в определенных условиях белорусы могут отказаться от войны и по-своему разобраться с Лукашенко, которого они, мягко говоря, не любят. То есть внутри белорусской армии и силовых структур могло бы быть сопротивление, если бы там не было российских войск", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях Лукашенко может вступить в войну. Поскольку он видит, что Китай изменил свою позицию в пользу России, а Франция и Германия готовы договариваться.

Напомним, согласно данным Минобороны Украины, Беларусь проводит учения и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

При этом ранее глава ГУР Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявлял, что Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.

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