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Буданов объяснил, что происходит в Беларуси и ждать ли наступления

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 13:47
Буданов объяснил, что происходит в Беларуси и ждать ли наступления Фото: глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, скопление беларусских военных на границе не является подготовкой к вторжению. Буданов отметил, что украинская разведка знала об учениях белорусской армии еще за два с половиной месяца до их начала.

При этом он заверил, что в приграничных районах находится мизерное количество российских войск, которые нельзя назвать угрозой.

"Как только она (угроза вторжения Беларуси, - ред.) появится, поверьте, мы будем почти в тот же миг об этом знать", - заявил Буданов.

Напомним, по словам главы военной разведки, целью России является полное уничтожение Украины.

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