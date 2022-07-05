В Минобороны оценили угрозу вторжения Беларуси в Украину
Беларусь проводит учения и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в интервью 24 каналу.
"Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе угрозу из Беларуси...Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине. Это может быть маркером того, что они находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем прогнозировать на 100 процентов. Однако то, что их учения - это обычно прикрытие для готовности - такие признаки есть", - заявила Маляр.
По ее словам, не исключается, что враг может такими действиями намеренно нагнетать ситуацию, чтобы совершать психологические атаки.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявлял, что Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.
Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, риск участия беларуской армии в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории нашей страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.