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В Минобороны оценили угрозу вторжения Беларуси в Украину

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Вторник 05 июля 2022 19:15
В Минобороны оценили угрозу вторжения Беларуси в Украину Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (facebook.com/gannamaliar)
Автор: Иван Носальский

Беларусь проводит учения и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в интервью 24 каналу.

"Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе угрозу из Беларуси...Сейчас в Беларуси нагнетается негативное отношение к Украине. Это может быть маркером того, что они находятся в состоянии готовности, как одного из сценариев. Но мы не можем прогнозировать на 100 процентов. Однако то, что их учения - это обычно прикрытие для готовности - такие признаки есть", - заявила Маляр.

По ее словам, не исключается, что враг может такими действиями намеренно нагнетать ситуацию, чтобы совершать психологические атаки.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявлял, что Беларусь пока не готовится к наступлению, а учения у границы с Украиной являются плановыми мероприятиями.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, риск участия беларуской армии в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории нашей страны.

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