В епіцентрі удару по Одесі були норвезькі дипломати, - Зеленський

Удар по Одесі

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, ввечері російські окупанти атакували Одесу ракетами. Там прогриміла серія вибухів.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки постраждало троє людей - двоє жінок та один хлопець. Їх госпіталізували.

При цьому ракетним ударом було пошкоджено готель "Брістоль".

Також поліція проводить перевірку у зв'язку з тим, що хтось запустив феєрверк під час повітряної тривоги.

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