В эпицентре удара по Одессе были норвежские дипломаты, - Зеленский

Удар по Одессе

Напомним, сегодня, 31 января, вечером российские оккупанты атаковали Одессу ракетами. Там прогремела серия взрывов.

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки пострадало три человека - двое женщин и один парень. Их госпитализировали.

При этом ракетным ударом был поврежден отель "Бристоль".

Также полиция проводит проверку в связи с тем, что кто-то запустил фейерверк во время воздушной тревоги.

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