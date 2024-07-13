Епіцентр температурної аномалії. Які країни "накрила" рекордна спека та де ситуація найгірша

Що відомо про епіцентр температурної аномалії

Згідно з даними грецького спеціалізованого порталу про погоду та клімат Climatebook, сильна й тривала хвиля спеки "накрила" Східну Європу та Балкани.

Подекуди температура повітря вже сягає та перевищує 40-42 градуси вище нуля.

За прогнозами експертів, впродовж наступних семи днів максимальна температура може перевищити 42-44 градуси за Цельсієм (що на 10-12 градусів вище за середнє значення температур у період 1991-2020 рр.).

Очікується, що впродовж наступних 10 днів у низці країн з цих регіонів можуть бути побиті сотні місячних і навіть абсолютних температурних рекордів.

Уточнюється, що у так званому "епіцентрі температурної аномалії" дуже високі температури зберігатимуться не лише вдень, але і вночі.

"У багатьох районах, особливо у великих містах, температура може не опускатися нижче 28-30°C", - вважають синоптики.

В яких країнах ситуація може бути найскладнішою

Виходячи з оприлюдненої Climatebook кліматичної мапи, на якій позначені температурні відхилення від норми (що темніший колір, тим вони сильніші), надзвичайна спека може суттєво ускладнити життя людей:

у країнах Східної Європи

на Балканському півострові

Отже, високих температур повітря найближчим часом варто чекати мешканцям не лише України.

Аномальна спека може торкнутись також деяких регіонів Польщі, Чехії, Австрії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Болгарії, Сербії, Косово, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії та навіть Греції й Італії.

Кліматична мапа Climatebook, 12-19 липня (інфографіка: climatebook.gr)

Територія, якою може "пройти" аномальна спека (скриншот: google.com/maps)

Яку погоду прогнозує Укргідрометцентр

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж найближчих днів - суботи й неділі - в Україні утримуватиметься суха й спекотна погода.

Короткочасні дощі з грозами можливі:

13-14 липня - на крайньому заході країни

15 липня - у західних областях

Вночі температура повітря у більшості регіонів становитиме 20-25 градусів за Цельсієм.

Вдень - 35-39 градусів вище нуля.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - місцями надзвичайна спека з температурою повітря 40-41°.

Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.