Обережний прогноз. Синоптик припустила, коли спека в Україні може послабитись
Від спеки в Україні потерпають більшість регіонів. Однак коли й де саме температура повітря може знизитись?
РБК-Україна розповідає, що відомо про причини поточних погодніх умов в Україні та коли спека може хоч трішки піти на спад.
Чим зумовлена спекотна погода
За словами метеоролога й синоптика Наталки Діденко, спекотна погода в Україні зумовлена потужним антициклоном, який блокує надходження на територію нашої країни більш свіжого чи вологого повітря.
Дещо раніше у коментарі РБК-Україна вона пояснювала, що спека переноситься південними повітряними потоками та "підсилюється" антициклоном (областю високого атмосферного тиску).
"Він стоїть на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі, які б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря", - розповідала експерт.
З огляду на це спрогнозувати послаблення спеки може бути достатньо складно.
"Спека поки що триває, та ще й набирає обертів... Пікові дні спеки - з 13 по 16 липня", - додала синоптик.
Погодні умови в Європі станом на 15 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Коли спека може відступити
Нещодавно Діденко зробила "обережний прогноз", виходячи з якого "поступове послаблення спеки очікується з 20 липня".
За її словами, у період 19-20 липня ймовірне послаблення температурних показників:
- у західних областях
- у північних областях
- у Вінницькій області
"Температура повітря знизиться в цих областях до +25+30 градусів", - уточнила експерт.
Тим часом південь, схід та значна частина центральних областей України можуть відчувати надзвичайну спеку ще впродовж тривалого часу.
Крім того, згідно з інформацією спеціаліста, у суботу, 13 липня, температура може знизитись на кілька градусів у Сумській та Харківській областях.
Прогностична діаграма для Києва (інфографіка: facebook.com/tala.didenko)
Що кажуть в Укргідрометцентрі
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж найближчих днів - суботи й неділі - в Україні утримуватиметься суха й спекотна погода.
Короткочасні дощі з грозами можливі:
- 13-14 липня - на крайньому заході країни
- 15 липня - у західних областях
Вночі температура повітря у більшості регіонів становитиме 20-25 градусів за Цельсієм.
Вдень - 35-39 градусів вище нуля.
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - місцями надзвичайна спека з температурою повітря 40-41°.
Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.
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