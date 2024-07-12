Обережний прогноз. Синоптик припустила, коли спека в Україні може послабитись

Від спеки в Україні потерпають більшість регіонів. Однак коли й де саме температура повітря може знизитись?

РБК-Україна розповідає, що відомо про причини поточних погодніх умов в Україні та коли спека може хоч трішки піти на спад.

Чим зумовлена спекотна погода

За словами метеоролога й синоптика Наталки Діденко, спекотна погода в Україні зумовлена потужним антициклоном, який блокує надходження на територію нашої країни більш свіжого чи вологого повітря.

Дещо раніше у коментарі РБК-Україна вона пояснювала, що спека переноситься південними повітряними потоками та "підсилюється" антициклоном (областю високого атмосферного тиску).

"Він стоїть на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі, які б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря", - розповідала експерт.

З огляду на це спрогнозувати послаблення спеки може бути достатньо складно.

"Спека поки що триває, та ще й набирає обертів... Пікові дні спеки - з 13 по 16 липня", - додала синоптик.

Погодні умови в Європі станом на 15 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Коли спека може відступити

Нещодавно Діденко зробила "обережний прогноз", виходячи з якого "поступове послаблення спеки очікується з 20 липня".

За її словами, у період 19-20 липня ймовірне послаблення температурних показників:

у західних областях

у північних областях

у Вінницькій області

"Температура повітря знизиться в цих областях до +25+30 градусів", - уточнила експерт.

Тим часом південь, схід та значна частина центральних областей України можуть відчувати надзвичайну спеку ще впродовж тривалого часу.

Крім того, згідно з інформацією спеціаліста, у суботу, 13 липня, температура може знизитись на кілька градусів у Сумській та Харківській областях.

Прогностична діаграма для Києва (інфографіка: facebook.com/tala.didenko)

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж найближчих днів - суботи й неділі - в Україні утримуватиметься суха й спекотна погода.

Короткочасні дощі з грозами можливі:

13-14 липня - на крайньому заході країни

15 липня - у західних областях

Вночі температура повітря у більшості регіонів становитиме 20-25 градусів за Цельсієм.

Вдень - 35-39 градусів вище нуля.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - місцями надзвичайна спека з температурою повітря 40-41°.

Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.