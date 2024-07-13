Эпицентр температурной аномалии. Какие страны "накрыла" рекордная жара и где ситуация самая сложная

Рекордная жара в Украине продолжается. Однако не только наша страна попала в эпицентр температурной аномалии.
РБК-Украина рассказывает, какие еще регионы страдают от высоких температур и где ситуация может быть самой сложной.
Согласно данным греческого специализированного портала о погоде и климате Climatebook, сильная и длительная волна жары "накрыла" Восточную Европу и Балканы.
Кое-где температура воздуха уже достигает и превышает 40-42 градуса выше нуля.
По прогнозам экспертов, в течение следующих семи дней максимальная температура может превысить 42-44 градуса по Цельсию (что на 10-12 градусов выше среднего значения температур в период 1991-2020 гг.).
Ожидается, что в течение следующих 10 дней в ряде стран из этих регионов могут быть побиты сотни месячных и даже абсолютных температурных рекордов.
Уточняется, что в так называемом "эпицентре температурной аномалии" очень высокие температуры будут сохраняться не только днем, но и ночью.
"Во многих районах, особенно в крупных городах, температура может не опускаться ниже 28-30°C", - считают синоптики.
Исходя из опубликованной Climatebook климатической карты, на которой обозначены температурные отклонения от нормы (чем темнее цвет, тем они больше), чрезвычайная жара может существенно усложнить жизнь людей:
Следовательно, высоких температур воздуха в ближайшее время следует ждать жителям не только Украины.
Аномальная жара может затронуть также некоторые регионы Польши, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и даже Греции и Италии.
Климатическая карта Climatebook, 12-19 июля (инфографика: climatebook.gr)
Территория, по которой может "пройти" аномальная жара (скриншот: google.com/maps)
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни - субботу и воскресенье - в Украине будет удерживаться сухая и жаркая погода.
Кратковременные дожди с грозами возможны:
Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять 20-25 градусов Цельсия.
Днем - 35-39 градусов выше нуля.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - местами чрезвычайная жара с температурой воздуха 40-41°.
Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах первых дней июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Сlimatebook.gr, Google maps, Украинский гидрометеорологический центр.
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