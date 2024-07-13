Эпицентр температурной аномалии. Какие страны "накрыла" рекордная жара и где ситуация самая сложная

Что известно об эпицентре температурной аномалии

Согласно данным греческого специализированного портала о погоде и климате Climatebook, сильная и длительная волна жары "накрыла" Восточную Европу и Балканы.

Кое-где температура воздуха уже достигает и превышает 40-42 градуса выше нуля.

По прогнозам экспертов, в течение следующих семи дней максимальная температура может превысить 42-44 градуса по Цельсию (что на 10-12 градусов выше среднего значения температур в период 1991-2020 гг.).

Ожидается, что в течение следующих 10 дней в ряде стран из этих регионов могут быть побиты сотни месячных и даже абсолютных температурных рекордов.

Уточняется, что в так называемом "эпицентре температурной аномалии" очень высокие температуры будут сохраняться не только днем, но и ночью.

"Во многих районах, особенно в крупных городах, температура может не опускаться ниже 28-30°C", - считают синоптики.

В каких странах ситуация может быть самой сложной

Исходя из опубликованной Climatebook климатической карты, на которой обозначены температурные отклонения от нормы (чем темнее цвет, тем они больше), чрезвычайная жара может существенно усложнить жизнь людей:

в странах Восточной Европы

на Балканском полуострове

Следовательно, высоких температур воздуха в ближайшее время следует ждать жителям не только Украины.

Аномальная жара может затронуть также некоторые регионы Польши, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и даже Греции и Италии.

Климатическая карта Climatebook, 12-19 июля (инфографика: climatebook.gr)

Территория, по которой может "пройти" аномальная жара (скриншот: google.com/maps)

Какую погоду прогнозирует Укргидрометцентр

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни - субботу и воскресенье - в Украине будет удерживаться сухая и жаркая погода.

Кратковременные дожди с грозами возможны:

13-14 июля - на крайнем западе страны

15 июля - в западных областях

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет составлять 20-25 градусов Цельсия.

Днем - 35-39 градусов выше нуля.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях - местами чрезвычайная жара с температурой воздуха 40-41°.

Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.