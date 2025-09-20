UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Епіцентр армагедону": поліція показала перші хвилини після удару РФ по Дніпру (відео)

Фото: наслідки атаки РФ по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Едуард Ткач

У Дніпрі житловий квартал внаслідок ракетного удару РФ перетворився на "епіцентр армагедону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Зокрема, правоохоронці показали кадри перших хвилин після ракетного удару РФ. На відео видно, що представники поліції евакуйовували маломобільних мешканців, надавали допомогу, а навколо були руйнування та пожежа в будинку.

 

"Ворог знову буде стверджувати, що він не цілить у будинки цивільних, проте правду має побачити весь світ. Житловий квартал за кілька секунд перетворюється на епіцентр армагеддону: шоковані мешканці, крики, сльози, палаючі оселі", - зазначили у Нацполіції.

Комбінована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Ворог випустив 579 дронів та 40 ракет, включаючи балістику. Більшість цілей ЗСУ знешкодили, але є і влучання.

Наприклад, цієї ночі ворог масовано намагався атакувати дронами Дніпро. У місті неодноразово лунали вибухи, а зранку ворог спрямував на місто крилаті ракети.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, ракета влучила у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і 36 постраждали.

Окрім того, під ударом РФ опинилися Павлоград, Миколаїв, Київська область та низка інших регіонів України. Детальніше про наслідки щодо кожного з них - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДніпро