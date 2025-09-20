"Епіцентр армагедону": поліція показала перші хвилини після удару РФ по Дніпру (відео)

Комбінована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Ворог випустив 579 дронів та 40 ракет, включаючи балістику. Більшість цілей ЗСУ знешкодили, але є і влучання.

Наприклад, цієї ночі ворог масовано намагався атакувати дронами Дніпро. У місті неодноразово лунали вибухи, а зранку ворог спрямував на місто крилаті ракети.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, ракета влучила у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і 36 постраждали.

Окрім того, під ударом РФ опинилися Павлоград, Миколаїв, Київська область та низка інших регіонів України. Детальніше про наслідки щодо кожного з них - читайте в матеріалі РБК-Україна.