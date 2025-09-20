ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Епіцентр армагедону": поліція показала перші хвилини після удару РФ по Дніпру (відео)

Субота 20 вересня 2025 19:34
UA EN RU
"Епіцентр армагедону": поліція показала перші хвилини після удару РФ по Дніпру (відео) Фото: наслідки атаки РФ по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Едуард Ткач

У Дніпрі житловий квартал внаслідок ракетного удару РФ перетворився на "епіцентр армагедону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Зокрема, правоохоронці показали кадри перших хвилин після ракетного удару РФ. На відео видно, що представники поліції евакуйовували маломобільних мешканців, надавали допомогу, а навколо були руйнування та пожежа в будинку.

"Ворог знову буде стверджувати, що він не цілить у будинки цивільних, проте правду має побачити весь світ. Житловий квартал за кілька секунд перетворюється на епіцентр армагеддону: шоковані мешканці, крики, сльози, палаючі оселі", - зазначили у Нацполіції.

Комбінована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Ворог випустив 579 дронів та 40 ракет, включаючи балістику. Більшість цілей ЗСУ знешкодили, але є і влучання.

Наприклад, цієї ночі ворог масовано намагався атакувати дронами Дніпро. У місті неодноразово лунали вибухи, а зранку ворог спрямував на місто крилаті ракети.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, ракета влучила у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і 36 постраждали.

Окрім того, під ударом РФ опинилися Павлоград, Миколаїв, Київська область та низка інших регіонів України. Детальніше про наслідки щодо кожного з них - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дніпро
Новини
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто