"Епіцентр армагедону": поліція показала перші хвилини після удару РФ по Дніпру (відео)
У Дніпрі житловий квартал внаслідок ракетного удару РФ перетворився на "епіцентр армагедону".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Зокрема, правоохоронці показали кадри перших хвилин після ракетного удару РФ. На відео видно, що представники поліції евакуйовували маломобільних мешканців, надавали допомогу, а навколо були руйнування та пожежа в будинку.
"Ворог знову буде стверджувати, що він не цілить у будинки цивільних, проте правду має побачити весь світ. Житловий квартал за кілька секунд перетворюється на епіцентр армагеддону: шоковані мешканці, крики, сльози, палаючі оселі", - зазначили у Нацполіції.
Комбінована атака РФ по Україні
Нагадаємо, що в ніч на 20 вересня росіяни здійснили комбінований удар по Україні. Ворог випустив 579 дронів та 40 ракет, включаючи балістику. Більшість цілей ЗСУ знешкодили, але є і влучання.
Наприклад, цієї ночі ворог масовано намагався атакувати дронами Дніпро. У місті неодноразово лунали вибухи, а зранку ворог спрямував на місто крилаті ракети.
За словами мера Дніпра Бориса Філатова, ракета влучила у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу одна людина загинула і 36 постраждали.
Окрім того, під ударом РФ опинилися Павлоград, Миколаїв, Київська область та низка інших регіонів України. Детальніше про наслідки щодо кожного з них - читайте в матеріалі РБК-Україна.