"Эпицентр армагеддона": полиция показала первые минуты после удара РФ по Днепру (видео)

В Днепре жилой квартал в результате ракетного удара РФ превратился в "эпицентр армагеддона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Враг снова будет утверждать, что он не целится в дома гражданских, однако правду должен увидеть весь мир. Жилой квартал за несколько секунд превращается в эпицентр армагеддона: шокированные жители, крики, слезы, горящие дома", - отметили в Нацполиции.

В частности, правоохранители показали кадры первых минут после ракетного удара РФ. На видео видно, что представители полиции эвакуировали маломобильных жителей, оказывали помощь, а вокруг были разрушения и пожар в доме.

Комбинированная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 20 сентября россияне осуществили комбинированный удар по Украине. Враг выпустил 579 дронов и 40 ракет, включая баллистику. Большинство целей ВСУ обезвредили, но есть и попадания.

Например, этой ночью враг массированно пытался атаковать дронами Днепр. В городе неоднократно раздавались взрывы, а утром враг направил на город крылатые ракеты.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, ракета попала в многоэтажку. В результате обстрела один человек погиб и 36 пострадали.

Кроме того, под ударом РФ оказались Павлоград, Николаев, Киевская область и ряд других регионов Украины. Подробнее о последствиях по каждому из них - читайте в материале РБК-Украина.