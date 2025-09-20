ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Эпицентр армагеддона": полиция показала первые минуты после удара РФ по Днепру (видео)

Суббота 20 сентября 2025 19:34
UA EN RU
"Эпицентр армагеддона": полиция показала первые минуты после удара РФ по Днепру (видео) Фото: последствия атаки РФ по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Эдуард Ткач

В Днепре жилой квартал в результате ракетного удара РФ превратился в "эпицентр армагеддона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

В частности, правоохранители показали кадры первых минут после ракетного удара РФ. На видео видно, что представители полиции эвакуировали маломобильных жителей, оказывали помощь, а вокруг были разрушения и пожар в доме.

"Враг снова будет утверждать, что он не целится в дома гражданских, однако правду должен увидеть весь мир. Жилой квартал за несколько секунд превращается в эпицентр армагеддона: шокированные жители, крики, слезы, горящие дома", - отметили в Нацполиции.

Комбинированная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 20 сентября россияне осуществили комбинированный удар по Украине. Враг выпустил 579 дронов и 40 ракет, включая баллистику. Большинство целей ВСУ обезвредили, но есть и попадания.

Например, этой ночью враг массированно пытался атаковать дронами Днепр. В городе неоднократно раздавались взрывы, а утром враг направил на город крылатые ракеты.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, ракета попала в многоэтажку. В результате обстрела один человек погиб и 36 пострадали.

Кроме того, под ударом РФ оказались Павлоград, Николаев, Киевская область и ряд других регионов Украины. Подробнее о последствиях по каждому из них - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Днепр
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город