Епифаний заявил об обстрелах храмов с беженцами. Призвал закрыть небо

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил об обстрелах храмов с беженцами со стороны российских оккупантов. Призвал закрыть небо над нашей страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.

По словам Епифания, под угрозой таки оказался даже и собор Софии Киевской.

"Как Предстоятель я обращаюсь к российским убийц - не повышайте меру своего преступления уничтожением святынь, особенно когда вы лицемерно оправдываете себя "защитой Церкви", - отметил Митрополит.

Также Епифаний обратился и к международному сообществу с просьбой сделать все возможное, чтобы Российская Федерация прекратила свои военные преступления.

"Отдельно обращаюсь к руководству Московского патриархата в Украине: разве вы не видите, как обстреливают города на севере, востоке, юге Украины, как от взрывов гибнут среди прочих и те, кто считает вас своими пастырями? Громко требуйте от России, от Московского патриарха остановить варварские обстрелы! Не прячьтесь за общими пожеланиями мира, но говорите правду, как завещал Господь", - отметил Митрополит.

Епифаний добавил, что над Украиной необходимо закрыть небо, поскольку президент Российской Федерации Владимир Путин и так считает, что воюет с НАТО и Америкой на территории нашей страны.