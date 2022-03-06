ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями. Закликав закрити небо

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 17:05
Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями. Закликав закрити небо Фото: Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями (pomisna.info)
Автор: Сергій Пишкін

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив про обстріли храмів з біженцями з боку російських окупантів. Закликав закрити небо над нашою країною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Православної церкви України.

За словами Епіфанія, під загрозою таки опинився навіть й собор Софії Київської.

"Як Предстоятель я звертаюся до російських вбивць - не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо коли ви лицемірно виправдовуєте себе "захистом Церкви", - відзначив Митрополит.

Також Епіфаній звернувся й до міжнародної спільноти з проханням зробити усе можливе, аби Російська Федерація припинила свої військові злочини.

"Окремо також звертаюся до очільників Московського патріархату в Україні: хіба ви не бачите, як обстрілюють міста на півночі, сході, півдні України, як від вибухів гинуть серед інших і ті, хто вважає вас своїми пастирями? Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь", - відзначив Митрополит.

Епіфаній додав, що над Україною необхідно закрити небо, оскільки президент Російської Федерації Володимир Путін й так вважає, що воює з НАТО та Америкою на території нашої країни.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Києві березня.

Війна Росії проти України триває одинадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати