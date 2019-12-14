Епифаний: РПЦ последней признает автокефалию ПЦУ

Русская православная церковь (РПЦ) последней признает автокефалию Православной церкви Украины. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил предстоятель Епифаний, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, РПЦ в будущем будет вынуждена признать автокефалию Украинской церкви.

"Но она будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем от остальных поместных православных церквей - Румынской, Болгарской, Грузинской и других. А РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность… Когда все остальные признают, РПЦ должна будет считаться с их мнением", - подчеркнул Епифаний.

Он также отметил, что на сегодняшнем Соборе иерархи поблагодарили церкви, которые признали автокефальный статус ПЦУ.

"Сейчас мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких поместных православных церквей", - отметил Епифаний, но не назвал, какие именно, чтобы "не облегчать работу братьям, которые настойчиво противостоят этому".

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Отметим, на сегодня ПЦУ помимо Константинополя официально признали Элладская и Александрийская церкви.