Епіфаній: РПЦ останньою визнає автокефалію ПЦУ

Російська православна церква (РПЦ) останньою визнає автокефалію Православної церкви України. Про це на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ заявив предстоятель Епіфаній, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, РПЦ в майбутньому буде змушена визнати автокефалію Української церкви.

"Але вона буде останньою серед інших помісних православних церков. Тому ми зараз чекаємо від інших помісних православних церков - Румунської, Болгарської, Грузинської та інших. А РПЦ буде змушена визнати нашу суб'єктність... Коли всі інші визнають, РПЦ повинна буде рахуватися з їх думкою", - підкреслив Епіфаній.

Він також зазначив, що на сьогоднішньому Соборі ієрархи подякували церквам, які визнали автокефальний статус ПЦУ.

"Зараз ми очікуємо, що в наступному календарному році ми отримаємо визнання з боку кількох помісних православних церков", - зазначив Епіфаній, але не назвав, які саме, щоб "не полегшувати роботу братам, які наполегливо протистоять цьому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Епіфаній оголосив про юридичну ліквідації УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви.

Зазначимо, на сьогодні ПЦУ крім Константинополя офіційно визнали Елладська та Александрійська церкви.