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Епифаний заявил о "гибридном признании" ПЦУ в мире

Новости » Общество     05.12.2019 - 12:14
Епифаний заявил о "гибридном признании" ПЦУ в мире
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний рассказал, какие церкви следующими признают ПЦУ

На сегодня наблюдается так называемое "гибридное признание" Православной церкви Украины (ПЦУ) со стороны других поместных церквей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предстоятеля ПЦУ Епифания BBC News Украина.

По его словам, на сегодня ПЦУ получает много положительных месседжей из других поместных православных церквей.

"Мы пока наблюдаем определенное "гибридное признание". Иногда нет четкой позиции того или иного предстоятеля поместной церкви, но ее архиереи имеют положительные мысли по этому вопросу и даже приезжают и служат с нами", - отметил Епифаний.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время ожидается официальное признание со стороны нескольких поместных церквей.

"Недавно архиерей церкви Чешских земель и Словакии участвовал в сослужении с нами в Киеве. Также с нашей делегацией во главе с архиепископом Евстратием сослужил архиерей с Кипрской православной церкви. Также болгарский архиерей, находясь на канонической территории Элладской православной церкви, возглавлял богослужение, на котором поминалось имя предстоятеля ПЦУ. Постепенно происходит такое гибридное признание, но это начало окончательного признания со стороны тех церквей, которые сейчас в определенной степени колеблются", - добавил Епифаний.

Напомним, в ноябре патриархат Александрии и всей Африки официально признал Православную церковь Украины.

Кроме того, в октябре после официального признания Элладская православная церковь начала евхаристическое общение с ПЦУ.

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Новости Украины церковьЕпифанийПЦУ
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