Епифаний рассказал, когда Варфоломей может приехать в Украину

Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Епифаний пригласит Варфоломея в Украину после завершения процедуры предоставления томоса

Предстоятель новой независимой Православной церкви Украины митрополит Епифаний планирует пригласить партиарха Варфоломея в Украину после предоставления томоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Deutsche Welle с митрополитом.

Епифаний отметил, что Врфоломей ранее высказывал желание еще раз посетить Украину.

"Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам Патриарх Варфоломей напрямую заявил, что он имеет желание снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения томоса с моей стороны будет сделано приглашение Его Святейшества в ближайшем времени посетить Украину", - сказал Епифаний.

Напомним, недавно митрополит Епифаний сообщал, что начало процедуры предоставление Вселенским патриархатом томоса Православной церкви Украины состоится за день до совместного богослужения патриарха Варфоломея с митрополитом Епифанием. В частности, процедура предоставления томоса начнется 5 января 2019.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре благословил и поздравил митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.