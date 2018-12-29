Епифаний рассказал, что может разделить Украинскую церковь

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

По его словам, календарный вопрос может разделить Украинскую церковь

Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, и этот вопрос в определенной степени может разделить Украинскую церковь. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказал предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, начиная строительство единой поместной Православной церкви, нужно избегать тех вопросов, которые разделяют.

"Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", - отметил Епифаний, комментируя вопрос о переходе к празднованию Рождества по новому стилю, 25 декабря.

Митрополит отметил, что данный вопрос является болезненным, потому что не все украинцы до конца понимают календарную реформу.

Напомним, начало процедуры предоставления Вселенским патриархатом томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) состоится за день до совместного богослужения патриарха Варфоломея с митрополитом Епифанием.

Также во Вселенском патриархате назвали официальную дату вручение томоса.