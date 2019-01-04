ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Епіфаній розповів, коли Варфоломій може приїхати до України

Новини » Політика    04.01.2019 - 08:16
Епіфаній розповів, коли Варфоломій може приїхати до України
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Епіфаній запросить Варфоломія до України після завершення процедури надання томосу

Предстоятель нової незалежної Православної церкви України митрополит Епіфаній планує запросити партіарха Варфоломія до України після надання томосу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Deutsche Welle з митрополитом.

Епіфаній зазначив, що Врфоломій раніше висловлював бажання ще раз відвідати Україну.

"Наскільки мені відомо, навіть після підписання відповідної угоди на Фанарі, ще до Об’єднавчого собору, сам Патріарх Варфоломій безпосередньо заявив, що він має бажання знову, вже вдруге, відвідати православну Україну. А вже після отримання томосу з мого боку буде висловлене запрошення Його Всесвятості в найближчому часі відвідати Україну", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, нещодавно митрополит Епіфаній повідомляв, що початок процедури надання Вселенським патрірхатом томосу для Православної церкви України відбудеться за день до спільного богослужіння патріарха Варфоломія із митрополитом Епіфанієм. Зокрема, процедура надання томосу розпочнеться 5 січня 2019.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові благословив та привітав митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України. 

 

 

У Черкаській області перша парафія московської церкви перейшла до ПЦУ Кирило закликав Варфоломія не надавати томос Україні
Новини України ЄпіфанійТомос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся