Епіфаній розповів, коли Варфоломій може приїхати до України

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Епіфаній запросить Варфоломія до України після завершення процедури надання томосу

Предстоятель нової незалежної Православної церкви України митрополит Епіфаній планує запросити партіарха Варфоломія до України після надання томосу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Deutsche Welle з митрополитом.

Епіфаній зазначив, що Врфоломій раніше висловлював бажання ще раз відвідати Україну.

"Наскільки мені відомо, навіть після підписання відповідної угоди на Фанарі, ще до Об’єднавчого собору, сам Патріарх Варфоломій безпосередньо заявив, що він має бажання знову, вже вдруге, відвідати православну Україну. А вже після отримання томосу з мого боку буде висловлене запрошення Його Всесвятості в найближчому часі відвідати Україну", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, нещодавно митрополит Епіфаній повідомляв, що початок процедури надання Вселенським патрірхатом томосу для Православної церкви України відбудеться за день до спільного богослужіння патріарха Варфоломія із митрополитом Епіфанієм. Зокрема, процедура надання томосу розпочнеться 5 січня 2019.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові благословив та привітав митрополита Епіфанія з обранням предстоятелем Православної церкви України.