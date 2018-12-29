Епифаний назвал дату начала процедуры предоставления томоса для ПЦУ

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Подписание томоса для Православной церкви Украины состоится за день до совместного богослужения Варфоломея и Епифания

Начало процедуры предоставления Вселенским патриархатом томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) состоится за день до совместного богослужения патриарха Варфоломея с митрополитом Епифанием. Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал в интервью телеканалу "Прямий", передает РБК-Украина.

По словам митрополита, процедура предоставления томоса начнется 5 января 2019.

"Там впервые мы вместе, как предстоятели независимой поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - сказал митрополит.

Также он добавил, что на следующий день, 6 января, состоится первое личное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелся ПЦУ Епифания.

"После торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен томос об автокефалии", - резюмировал Епифаний.

Напомним, ранее Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре (Турция) 6 января. Также во Вселенском патриархате назвали официальную дату вручение томоса.