Епіфаній проведе службу на Великдень в Києво-Печерській Лаврі

"Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", - сказав він.

Нагадаємо, що у Києві не будуть скасовувати комендантську годину на Великдень. За словами Епіфанія, "це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися".

Окрім того, митрополит ПЦУ прокоментував ситуацію з духівництвом УПЦ МП, яке не хоче покидати Лавру, попри розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", - сказав він.

Епіфаній вважає, що українізація Лаври - це неминучий процес. Так, у Верхній Лаврі вже постійно проходять богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після цього представники Московського патріархату мали б покинути територію Лаври, але цього не зробили.

Противники УПЦ МП виходили на протести до представників Московського патріархату та їх прибічників.

Окрім того, нещодавно суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.