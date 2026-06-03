Епіфаній, Онуфрій чи Папа Римський? Кому з лідерів церков довіряють українці

Більшість українців погано знають релігійних лідерів країни - але серед тих, кого знають, найбільша довіра до митрополита Епіфанія. Патріарх РПЦ Кирило в Україні довіри не має взагалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію результатів опитування соціологічної групи Rating Group.
Опитування проводили з 4 по 9 травня, методом телефонного інтерв'ю було опитано 2000 респондентів.
Результати показали таке:
Фото: результати опитування (скриншот Youtube)
Патріарх Кирило, голова Російської Православної Церкви, отримав найнижчий показник - 1,1 із 4. 73% відповіли, що зовсім не довіряють йому.
"Питання патріарха РПЦ Кирила - ви бачите, що довіра відсутня. Тому говорити про РПЦ чи Кирила в Україні не доводиться", - співзасновник і CEO Rating Group Олексій Антипович.
Значна частина українців узагалі не орієнтується серед релігійних лідерів. За словами Олексія Антиповича, достатньо висока частка респондентів не знають їх.
Найменше "незнання" - у митрополита Єпіфанія: лише 35% сказали "не знаю такого". У решти цей показник значно вищий - від 38% до 62%.
Нагадаємо, Росія роками використовує релігію як інструмент гібридної війни. За даними дослідження Інституту вивчення війни (ISW), з початку повномасштабного вторгнення російські сили вчинили щонайменше 76 актів релігійного переслідування в Україні.
Тим часом релігійна тематика дедалі більше потрапляє в поле уваги технологій. Дослідники з чотирьох університетів США з'ясували, що популярні чат-боти систематично ігнорують або спотворюють релігійні погляди у своїх відповідях.