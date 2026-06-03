Епифаний, Онуфрий или Папа Римский? Кому из лидеров церквей доверяют украинцы

Большинство украинцев плохо знают религиозных лидеров страны - но среди тех, кого знают, наибольшее доверие к митрополиту Епифанию. Патриарх РПЦ Кирилл в Украине доверия не имеет вообще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов опроса социологической группы Rating Group.
Опрос проводили с 4 по 9 мая, методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов.
Результаты показали следующее:
Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)
Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, получил самый низкий показатель - 1,1 из 4. 73% ответили, что совсем не доверяют ему.
"Вопрос патриарха РПЦ Кирилла - вы видите, что доверие отсутствует. Поэтому говорить о РПЦ или Кирилле в Украине не приходится", - соучредитель и CEO Rating Group Алексей Антипович.
Значительная часть украинцев вообще не ориентируется среди религиозных лидеров. По словам Алексея Антиповича, достаточно высокая доля респондентов не знают их.
Наименьшее "незнание" - у митрополита Епифания: только 35% сказали "не знаю такого". У остальных этот показатель значительно выше - от 38% до 62%.
Напомним, Россия годами использует религию как инструмент гибридной войны. По данным исследования Института изучения войны (ISW), с начала полномасштабного вторжения российские силы совершили по меньшей мере 76 актов религиозного преследования в Украине.
Между тем религиозная тематика все больше попадает в поле внимания технологий. Исследователи из четырех университетов США выяснили, что популярные чат-боты систематически игнорируют или искажают религиозные взгляды в своих ответах.