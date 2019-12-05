Епифаний обратился к Зеленскому из-за преследования верующих в Крыму и на Донбассе

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в решении вопросов незаконных судебных решений относительно храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский вечером 4 декабря встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Во время встречи отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих разных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

"Предстоятель ПЦУ обратился с просьбой посодействовать в решении вопросов преследование прихожан и судебных решений относительно храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с переговорами лидеров стран нормандского формата Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций Украины поддержать мирные инициативы украинской стороны. Последние, со своей стороны, отметили, что молятся за мир в Украине.

Ранее сообщалось, что представительство президента Украины в АР Крым осудило решение "Евпаторийского городского суда" снести храм Крестовоздвиженской церкви (УПЦ) в оккупированной Евпатории.

Напомним, 18 ноября предстоятель Православной Церкви митрополит Епифаний заявил, что российская власть пытается снести храм в Евпатории.

Отметим, во время переговоров в нормандском формате не предусмотрено обсуждение темы возвращения Крыма. В ответ на критику Зеленский заявил, что предложит новый формат переговоров по возвращению полуострова Украине.