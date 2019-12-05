Епіфаній звернувся до Зеленського через переслідування вірян в Криму та на Донбасі

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський ввечері 4 грудня зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.

Під час зустрічі окремо було акцентовано увагу на неприпустимості переслідування вірян різних конфесій на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

"Предстоятель ПЦУ звернувся з проханням посприяти у вирішенні питань переслідування парафіян і судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у зв’язку з переговорами лідерів країн нормандського формату Зеленський закликав представників церков і релігійних організацій України підтримати мирні ініціативи української сторони. Останні, зі свого боку, зазначили, що моляться за мир в Україні.

Раніше повідомлялося, що представництво президента України в АР Крим засудило рішення "Євпаторійського міського суду" знести храм Хрестовоздвиженської церкви (УПЦ) у окупованій Євпаторії.

Нагадаємо, 18 листопада предстоятель Православної Церкви митрополит Епіфаній заявив, що російська влада намагається знести храм в Євпаторії.

Відзначимо, під час переговорів у нормандському форматі не передбачене обговорення теми повернення Криму. У відповідь на критику Зеленський заявив, що запропонує новий формат переговорів по поверненню півострова Україні.