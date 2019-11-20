ПЦУ осудила решение крымского "суда" снести храм в Евпатории

Фото: храм ПЦУ в Евпатории (facebook.com Ярослав Гонтарь)

В ПЦУ решение суда считают политикой нарушения свободы совести

Православная церковь Украины (ПЦУ) осудила решение Евпаторийского городской "суда" Российской Федерации, которым разрешили снести единственный храм ПЦУ в Евпатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ такое решение суда считают политикой нарушения свободы совести.

"Эту политику она (российская власть - ред.) систематически осуществляет с начала оккупации и аннексии полуострова. От нее страдают не только общины и верные Православной церкви Украины, но и другие религиозные сообщества, в частности протестанты и мусульмане", - говорится в сообщении.

Священный Синод призвал президента Владимира Зеленского, Кабинет министров Украины и правоохранителей дать оценку действиям российской власти в Крыму и прекратить это дипломатическим путем. В Православной церкви также просят правительство решить вопрос собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе.

"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - гооврится в сообщении.

Ранее Епифаний заявлял, что Россия пытается уничтожить присутствие Украинской церкви в оккупированном Крыму. По его словам, на оккупированных территориях Украины происходят преследования и гонения в отношении ПЦУ.

Напомним, в аннексированном Крыму Евпаторийский городской "суд" России обязал ПЦУ снести храм Украинской Церкви в оккупированной Евпатории. Данное решение "суда" может быть обжаловано в течение месяца.