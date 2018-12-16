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Єпіфаній назвав кафедральний собор Православної церкви України

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 13:34
Єпіфаній назвав кафедральний собор Православної церкви України
Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Єпіфаній назвав Михайлівський Золотоверхий собор кафедральним собором Православної церкви України

Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній (Думенко) назвав Михайлівський Золотоверхий собор кафедральним собором Православної церкви України. Про це він заявив після літургії в Михайлівському соборі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загалом ми хочемо, щоб кафедральним собором єдиної Української православної церкви був храм Київських митрополитів - це Софія Київська", - сказав він.

За словами митрополита, богослужіння відбувається кожен день в храмі "Теплої" Софії вже протягом декількох років. У цьому храмі будуть звершуватися богослужіння у дні великих християнських свят.

"Чинним кафедральним собором буде Михайлівський Золотоверхий собор, бо у Володимирському кафедральному соборі буде надалі звершувати своє служіння патріарх Філарет", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, Православна церква України отримає статус автокефальної і управлятиметься відповідно до томосу, який вона отримає від Константинопольського патріархату, і своїм статутом.

У суботу, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

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