"Епідемія" підпалів у Росії: горять релейні шафи та електрощитові, - джерела

За даними джерел, протягом останнього тижня на Росії посилилася "епідемія" підпалів та "самозаймань" електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії Кремля проти України.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки.

Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку лише за останній тиждень горіли у Москві, іркутській області, у Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльє, Мраморному тощо.

Як видно на оприлюдненому відео, представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео.

Внаслідок таких дій росіяни позбавляються електрики та зв’язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці.

"Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території РФ. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки - ставатиме темніше", - повідомляють представники руху опору.