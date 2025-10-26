"АТЕШ" зірвав постачання у Криму: порушено рух поїздів, що допомагали окупантам

Рух опору розповів про успішну диверсію на тимчасово окупованій території Криму. Їх агенти вивели з ладу релейне обладнання на залізниці поблизу Армянська, що призвело до зупинки руху поїздів, якими окупанти постачали боєприпаси та техніку на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

"Наші агенти провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Армянська на тимчасово окупованій території АР Крим. В результаті впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів, що забезпечують постачання окупаційних військ", - зазначили в "АТЕШ".

За їх даними, цей удар був завданий у піковий момент логістичних перевезень окупантів, що дозволило уповільнити поставки боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення для підрозділів на Херсонському напрямку.

Рух опору зазначає, що кожна така операція створює додаткові труднощі для ворожої угруповання, знижуючи її боєздатність.

"АТЕШ" продовжує систематично руйнувати логістичні маршрути окупантів. Наша мережа агентів розширюється, а удари стають все більш ефективними", - додали вони.