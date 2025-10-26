"Эпидемия" поджогов в России: горят релейные шкафы и электрощитовые, - источники

По данным источников, в течение последней недели на России усилилась "эпидемия" поджогов и "самовозгораний" электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры, задействованной в обеспечении агрессии Кремля против Украины.

Как сообщают источники в украинской разведке, внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания случились практически по всей территории страны-агрессора.

В частности, электрощитовые, релейные шкафы и башни связи только за последнюю неделю горели в Москве, Иркутской области, в Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и тому подобное.

Как видно на обнародованном видео, представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги инфраструктуры с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, фиксируя это на видео.

В результате таких действий россияне лишаются электричества и связи, а российская армия испытывает трудности в логистике.

"Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, ГУРкит и хлопок усиливается и распространяется по всей территории РФ. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот - становиться темнее", - сообщают представители движения сопротивления.