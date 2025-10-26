"Эпидемия" поджогов в России: горят релейные шкафы и электрощитовые, - источники

В течение последней недели на территории России зафиксирован ряд внезапных возгораний электрощитовых, релейных шкафов и башен связи, входящих в критическую инфраструктуру страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, в течение последней недели на России усилилась "эпидемия" поджогов и "самовозгораний" электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры, задействованной в обеспечении агрессии Кремля против Украины.
Как сообщают источники в украинской разведке, внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания случились практически по всей территории страны-агрессора.
В частности, электрощитовые, релейные шкафы и башни связи только за последнюю неделю горели в Москве, Иркутской области, в Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и тому подобное.
Как видно на обнародованном видео, представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги инфраструктуры с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, фиксируя это на видео.
В результате таких действий россияне лишаются электричества и связи, а российская армия испытывает трудности в логистике.
"Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, ГУРкит и хлопок усиливается и распространяется по всей территории РФ. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот - становиться темнее", - сообщают представители движения сопротивления.
Заметим, что ранее сегодня движение сопротивления "АТЕШ" рассказало об успешной диверсии на временно оккупированной территории Крыма.
Их агенты вывели из строя релейное оборудование на железной дороге вблизи Армянска, что привело к остановке движения поездов, которыми оккупанты поставляли боеприпасы и технику на фронт.
Кроме этого, недавно в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".