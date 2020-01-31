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В двух городах Полтавской области школы закрыли на карантин

Новости » Общество     31.01.2020 - 16:09
В двух городах Полтавской области школы закрыли на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Пирятине карантин продлится до 5 февраля, в Миргороде - до 7 февраля

В Миргороде и Пирятине Полтавской области закрыли все учебные заведения на карантин. Об этом сообщают местные СМИ.

Соответствующие решения были приняты городскими советами из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ).

В горсовете Пирятина уточнили, что сейчас в школах из-за заболеваемости отсутствуют более 20% детей, поэтому карантин продлится до 5 февраля.

В то же время, в Миргороде обучение приостановлено до 7 февраля. Как сообщили в мэрии, помимо школ, на карантин также закрыты внешкольные учебные заведения города.

Напомним, из-за вспышки гриппа в Украине массово закрываются школы на карантин. В частности, полностью прекратили обучение в школах Сум, Ужгорода, Винницы, Бердянска, Черкасс, Житомира. Также с 30 января приостановлен учебный процесс в школах Мариуполя. Кроме того, на карантин закрылись 123 школы в Днепропетровской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.

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