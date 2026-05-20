"Епічна лють" відзначилась шаленими втратами авіації США: скільки літаків збив Іран

07:20 20.05.2026 Ср
Пентагон не оприлюднював жодних документів про втрати, але аналітики Конгресу вже все підрахували
"Епічна лють" відзначилась шаленими втратами авіації США: скільки літаків збив Іран Фото: дозаправлення літака США у повітрі під час операції в Ірані (U.S. Central Command)
Сполучені Штати зазнали значних авіаційних втрат під час військової операції Epic Fury на Близькому Сході. Пентагон втратив або пошкодив щонайменше 42 одиниці сучасної техніки.

Згідно зі звітом дослідницької служби Конгресу США (CRS), саме авіація взяла на себе головний удар із самого початку операції, яка стартувала 28 лютого.

Ось яку техніку та авіацію втратили або пошкодили Штати:

  • п’ять винищувачів, серед яких чотири F-15E Strike Eagle та один надсучасний F-35A Lightning II;
  • легендарний штурмовик A-10 Thunderbolt II;
  • сім літаків-заправників KC-135 Stratotanker;
  • літак дальнього виявлення E-3 Sentry.

Найбільше дісталося дронам. США втратили 24 одиниці дуже дорогих ударно-розвідувальних MQ-9 Reaper. Також іранське небо "поглинуло" один стратегічний розвідувальний дрон MQ-4C Triton.

Проте ворог - не єдина причина втрат. Частина літаків розбилася через фатальні неполадки систем та ППО. Три винищувачі F-15E були знищені дружнім вогнем над територією Кувейту. Ще один літак-заправник розбився в Іраку через технічні негаразди та хаос у повітрі.

У скільки обійшлась операція в Ірані

Згідно зі звітом, зараз цифра сягнула 29 мільярдів доларів. Більшість цих грошей піде на латання дірок у бюджеті ВПС.

Автори звіту CRS попереджають про наслідки. Деякі платформи існують в обмеженій кількості, а кожен втрачений F-35 - це удар по стратегічній перевазі США.

Які останні новини про протистояння США та Ірану

Сенату не подобаються подібні втрати, розтрати ті економічна криза через кризу в Ормузькій протоці. Тому вперше Сенат проголосував, щоб обмежити дії Трампа в Ірані згодою Конгресу.

А Тегеран офіційно оприлюднив свої умови для укладення миру зі США. Серед іншого там є пункт про виплату компенсації. Платити, звичайно, повинні Штати.

Паралельно з іранськими вимогами стало відомо, що США можуть тимчасово пом'якшити нафтові санкції проти Ірану і допустити обмежену мирну ядерну діяльність під час переговорів.

