"Эпическая ярость" отметилась бешеными потерями авиации США: сколько самолетов сбил Иран
Соединенные Штаты понесли значительные авиационные потери во время военной операции Epic Fury на Ближнем Востоке. Пентагон потерял или повредил по меньшей мере 42 единицы современной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Милитарный.
Согласно отчету исследовательской службы Конгресса США (CRS), именно авиация взяла на себя главный удар с самого начала операции, которая стартовала 28 февраля.
Вот какую технику и авиацию потеряли или повредили Штаты:
- пять истребителей, среди которых четыре F-15E Strike Eagle и один сверхсовременный F-35A Lightning II;
- легендарный штурмовик A-10 Thunderbolt II;
- семь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker;
- самолет дальнего обнаружения E-3 Sentry.
Больше всего досталось дронам. США потеряли 24 единицы очень дорогих ударно-разведывательных MQ-9 Reaper. Также иранское небо "поглотил" один стратегический разведывательный дрон MQ-4C Triton.
Однако враг - не единственная причина потерь. Часть самолетов разбилась из-за фатальных неполадок систем и ПВО. Три истребителя F-15E были уничтожены дружественным огнем над территорией Кувейта. Еще один самолет-заправщик разбился в Ираке из-за технических неполадок и хаоса в воздухе.
Во сколько обошлась операция в Иране
Согласно отчету, сейчас цифра достигла 29 миллиардов долларов. Большинство этих денег пойдет на латание дыр в бюджете ВВС.
Авторы отчета CRS предупреждают о последствиях. Некоторые платформы существуют в ограниченном количестве, а каждый потерянный F-35 - это удар по стратегическому превосходству США.
Какие последние новости о противостоянии США и Ирана
Сенату не нравятся подобные потери, растраты и экономический кризис из-за кризиса в Ормузском проливе. Поэтому впервые Сенат проголосовал, чтобы ограничить действия Трампа в Иране согласием Конгресса.
А Тегеран официально обнародовал свои условия для заключения мира с США. Среди прочего там есть пункт о выплате компенсации. Платить, конечно, должны Штаты.
Параллельно с иранскими требованиями стало известно, что США могут временно смягчить нефтяные санкции против Ирана и допустить ограниченную мирную ядерную деятельность во время переговоров.