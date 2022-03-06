Epic Games заявила о прекращении коммерческих отношений с Россией

Разработчик видеоигр Epic Games заявил о прекращении коммерческих отношений с Российской Федерацией. Однако, подробностями своего решения компания пока не поделилась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Epic Games.
"Мы не блокируем доступ по той же причине, по которой другие средства связи остаются онлайн: свободный мир должен поддерживать все линии диалога открытыми", - пишет пресс-служба.
Компания пока не раскрыла подробностей своего решения, однако пользователи из России отмечают, что все их игры остались пока что доступны. В то же время разработчик до сих пор не скорректировал рублевые ценники. Вероятно, что ограничительные меры будут вводиться постепенно.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.
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