Epic Games заявила про припинення комерційних відносин з Росією

Розробник відеоігор Epic Games заявив про припинення комерційних відносин з Російською Федерацією. Однак, подробицями свого рішення компанія поки що не поділилась.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Epic Games.
"Ми не блокуємо доступ з тієї ж причини, через яку інші засоби зв'язку залишаються онлайн: вільний світ повинен підтримувати всі лінії діалогу відкритими", - пише пресслужба.
Компанія поки не розкрила подробиць свого рішення, однак користувачі з Росії відзначають, що усі їх ігри залишились поки що доступними. Водночас розробник досі не скоригував рублеві цінники. Ймовірно, що обмежувальні заходи будуть вводитись поступово.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.
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