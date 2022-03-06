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Epic Games заявила про припинення комерційних відносин з Росією

Автор: Сергій Пишкін

Розробник відеоігор Epic Games заявив про припинення комерційних відносин з Російською Федерацією. Однак, подробицями свого рішення компанія поки що не поділилась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Epic Games.

"Ми не блокуємо доступ з тієї ж причини, через яку інші засоби зв'язку залишаються онлайн: вільний світ повинен підтримувати всі лінії діалогу відкритими", - пише пресслужба.

Компанія поки не розкрила подробиць свого рішення, однак користувачі з Росії відзначають, що усі їх ігри залишились поки що доступними. Водночас розробник досі не скоригував рублеві цінники. Ймовірно, що обмежувальні заходи будуть вводитись поступово.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

Війна Росії проти України триває одинадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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