В Енгельсі четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі після атаки дронів

В російському Енгельсі четверту добу горить нафтобаза. Вона була атакована українськими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна в Telegram.

"Процес вигоряння палива продовжується, фахівці вживають усіх необхідних заходів. Експерти Росспоживнагляду на постійній основі продовжують моніторинг стану повітря", - написав він.

За його словами, площа пожежі нібито зменшилася на 80% і поменшало диму.

Російський чиновник вказує, що горить "промислове підприємство", а не нафтобаза на військовому аеродромі "Енгельс-2".

Удар по Енгельсу

Нагадаємо, в ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів.

У мережі повідомили про влучання у нафтобазу та серйозну пожежу.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Енгельсу. Зазначається, що була атакована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал". Вона забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

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