ua en ru
Сб, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Енгельсі четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі після атаки дронів

Енгельс, Субота 11 січня 2025 10:10
UA EN RU
В Енгельсі четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі після атаки дронів Фото: в Енгельсі з 8 січня горить нафтобаза після атаки дронів (t.me/busargin_r)
Автор: Наталія Юрченко

В російському Енгельсі четверту добу горить нафтобаза. Вона була атакована українськими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна в Telegram.

Російський чиновник вказує, що горить "промислове підприємство", а не нафтобаза на військовому аеродромі "Енгельс-2".

За його словами, площа пожежі нібито зменшилася на 80% і поменшало диму.

"Процес вигоряння палива продовжується, фахівці вживають усіх необхідних заходів. Експерти Росспоживнагляду на постійній основі продовжують моніторинг стану повітря", - написав він.

Удар по Енгельсу

Нагадаємо, в ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів.

У мережі повідомили про влучання у нафтобазу та серйозну пожежу.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Енгельсу. Зазначається, що була атакована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал". Вона забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Саратов Російська Федерація Пожежа Атака дронів
NEWS
Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки
Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію