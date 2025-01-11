ua en ru
Сб, 11 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Энгельсе четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов

Энгельс, Суббота 11 января 2025 10:10
UA EN RU
В Энгельсе четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов Фото: в Энгельсе с 8 января горит нефтебаза после атаки дронов (t.me/busargin_r)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Энгельсе четвертые сутки горит нефтебаза. Она была атакована украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram.

Российский чиновник указывает, что горит "промышленное предприятие", а не нефтебаза на военном аэродроме "Энгельс-2".

По его словам, площадь пожара якобы уменьшилась на 80% и стало меньше дыма.

"Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты принимают все необходимые меры. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха", - написал он.

Удар по Энгельсу

Напомним, в ночь на 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов.

В сети сообщили о попадании в нефтебазу и серьезном пожаре.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по Энгельсу. Отмечается, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Она обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага, а именно бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Саратов Российская Федерация Пожар Атака дронов
NEWS
РФ запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько "приземлила" ПВО
РФ запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько "приземлила" ПВО
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации