Енергосистему стабілізували, але від графіків відмовитися поки неможливо, - Гринчук

"Сьогоднішня ніч стала однією з найважчих за весь час повномасштабної війни. Ворог завдав масованого удару саме балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати", - заявила міністр.

Вона зазначила, що внаслідок значних пошкоджень оператор системи передачі був змушений застосувати аварійні та спеціальні графіки відключень світла. Зокрема, у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Після цього роботу енергосистеми вдалося частково стабілізувати та перевести регіони на графіки погодинних відключень.

"У постраждалих регіонах - на Харківщині, Полтавщині та Київщині - разом із заступниками та представниками органів влади ми координуємо роботи з розгортання альтернативних джерел живлення та малих модульних котелень", - сказал Гринчук.

Вона підкреслила, що застосування графіків відключень є вимушеним та і необхідним кроком для проведення ремонтів, перезапуску обладнання та стабілізації роботи енергосистеми. Інакше досягти результату не вийде.

"Тут дуже важливо зрозуміти українцям, що навіть для того, щоб нам провести ремонти для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І ті заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності", - пояснила міністр енергетики.

Також Гринчук розповіла, що відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та ризиком повторних атак. Це у свою чергу, змушує тимчасово призупиняли роботу ремонтних бригад з міркувань безпеки.

Водночас, енергетики, рятувальники та всі інші залучені служби працюють одразу, як тільки це дозволяє зробити ситуація.

Глава Міненерго додала, що резервне обладнання є у достатніх обсягах для заміни пошкодженого обладнання. І хоч його встановлення та перемикання потребує часу й обережності, усі служби діють максимально оперативно і узгоджено, щоб якнайшвидше повернути українцям світло і тепло.