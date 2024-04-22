В енергосистемі дефіцит, через похолодання зростає споживання: яка ситуація зі світлом

Станом на 09:30 рівень споживання був на 4,7% вищий, ніж вчора, 22 квітня. Причиною тому є похолодання в Україні. Очікується, що максимальне споживання буде зафіксовано о 21:00, у зв'язку з чим українцям радять вимикати потужні електроприлади в цей період.

Дефіцит в енергосистемі

"Дефіцит електроенергії в енергосистемі сьогодні, 22 квітня, наявний протягом всієї доби. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити зростаюче споживання", - пояснює "Укренерго.

Обмеження споживання діють у Харківській області та для промислових споживачів у Кривому Розі.

Зокрема через дефіцит Україна вимушена залучати протягом доби аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

Знеструмлення:

через негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях;

з інших причин знеструмлені 414 населених пунктів;

через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Ситуація зі світлом в Україні

Як неодноразово наголошувалось, внаслідок посилення російських терористичних ударів по території Україні, ситуація з енергопостачанням в країні стала ще гострішою. Через це виникло питання посилення протиповітряної оборони, яке обговорювалось під час засідання Ради Україна-НАТО.

Також у ніч на 22 квітня ворог вкотре вдався до ударів по Україні. Загалом терористи запустили: 7 ударних БпЛА Shahed-131/136 й 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400. Протиповітряна оборона знищила 5 "Шахедів" в Одеській області.