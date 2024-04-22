В энергосистеме дефицит, из-за похолодания растет потребление: какая ситуация со светом

По состоянию на 09:30 уровень потребления был на 4,7% выше, чем вчера, 22 апреля. Причиной тому является похолодание в Украине. Ожидается, что максимальное потребление будет зафиксировано в 21:00, в связи с чем украинцам советуют выключать мощные электроприборы в этот период.

Дефицит в энергосистеме

"Дефицит электроэнергии в энергосистеме сегодня, 22 апреля, присутствует в течение всех суток. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть растущее потребление", - объясняет "Укрэнерго.

Ограничения потребления действуют в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

В частности из-за дефицита Украина вынуждена привлекать в течение суток аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

Обесточивание:

из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, и Сумской, Черниговской областях;

по другим причинам обесточены 414 населенных пунктов;

из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Ситуация со светом в Украине

Как неоднократно отмечалось, в результате усиления российских террористических ударов по территории Украины, ситуация с энергоснабжением в стране стала еще более острой. Из-за этого возник вопрос усиления противовоздушной обороны, который обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО.

Также в ночь на 22 апреля враг в очередной раз прибегнул к ударам по Украине. В общем террористы запустили: 7 ударных БпЛА Shahed-131/136 и 3 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Противовоздушная оборона уничтожила 5 "Шахедов" в Одесской области.