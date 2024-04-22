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Уночі ППО знищила на півдні 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання

Понеділок 22 квітня 2024 08:22
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Уночі ППО знищила на півдні 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання Фото: уночі ППО на півдні знищила 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 22 квітня протиповітряна оборона України знищила 5 ударних БпЛА Shahed-131/136 та 1 розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Як розповів Олещук, терористи запустили проти України цієї ночі:

  • 7 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, Крим;
  • 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із тимчасово окупованої території Донецької області.

Під час відбиття атаки мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили:

  • 5 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 1 розвідувальний БпЛА "Орлан-10" близько 7 ранку.

Уночі ППО знищила на півдні 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання

Фото: уночі ППО на півдні знищила 5 з 7 дронів, в Одеській області є влучання (t.me/ComAFUA)

"Усі безпілотники збито в Одеській області", - додав Олещук.

Є влучання

"На жаль, є і влучання.Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.
Люди не постраждали", - пише Telegram-канал Сил оборони півдня.

Обстріли території України

Протягом останніх тижнів питання посилення протиповітряної оборони України стало гострішим на тлі масованих ударів країни-терориста по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Це стало причиною скликання останнього засідання Ради Україна-НАТО, під час якого президент Володимир Зеленський озвучив міністрам оборони країн Альянсу нагальні потреби Києва. Під час пресконференції генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив, що у підсумку, союзники України погодились посилити її протиповітряну оборону й не тільки.

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