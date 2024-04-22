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В енергосистемі дефіцит, через похолодання зростає споживання: яка ситуація зі світлом

Понеділок 22 квітня 2024 11:30
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В енергосистемі дефіцит, через похолодання зростає споживання: яка ситуація зі світлом Фото: в енергосистемі дефіцит, через похолодання зростає споживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дефіцит електроенергії в енергосистемі спостерігатиметься протягом усього дня. Через похолодання в країні зросло споживання світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Станом на 09:30 рівень споживання був на 4,7% вищий, ніж вчора, 22 квітня. Причиною тому є похолодання в Україні. Очікується, що максимальне споживання буде зафіксовано о 21:00, у зв'язку з чим українцям радять вимикати потужні електроприлади в цей період.

Дефіцит в енергосистемі

"Дефіцит електроенергії в енергосистемі сьогодні, 22 квітня, наявний протягом всієї доби. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити зростаюче споживання", - пояснює "Укренерго.

Обмеження споживання діють у Харківській області та для промислових споживачів у Кривому Розі.

Зокрема через дефіцит Україна вимушена залучати протягом доби аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

Знеструмлення:

  • через негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях;
  • з інших причин знеструмлені 414 населених пунктів;
  • через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Ситуація зі світлом в Україні

Як неодноразово наголошувалось, внаслідок посилення російських терористичних ударів по території Україні, ситуація з енергопостачанням в країні стала ще гострішою. Через це виникло питання посилення протиповітряної оборони, яке обговорювалось під час засідання Ради Україна-НАТО.

Також у ніч на 22 квітня ворог вкотре вдався до ударів по Україні. Загалом терористи запустили: 7 ударних БпЛА Shahed-131/136 й 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400. Протиповітряна оборона знищила 5 "Шахедів" в Одеській області.

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